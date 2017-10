Maoistas saúdam o Presidente Gonzalo

Campanha defendendo o pensamento gonzalo repercute no mundo

Organizações e partidos comunistas maoistas seguiram emitindo comunicados em saudação ao Presidente Gonzalo e vivas ao seu todopoderoso pensamento por ocasião do 25º aniversário do “discurso da jaula”, pronunciado em setembro de 1992 quando foi capturado pela reação.

Esses pronunciamentos sucedem os emitidos pelo Partido Comunista do Equador (Sol Vermelho) e pelo Partido Comunista do Peru.

No início do mês, o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil (Fração Vermelha) emitiu comunicado intitulado Viva os 25 anos do discurso do Presidente Gonzalo!, publicado na página Servir ao Povo, onde saúda a chefatura do PCP. “O discurso do Presidente Gonzalo segue repercutindo em todo o mundo e convoca os comunistas a levantar as massas oprimidas de todo o mundo em armas”, sentencia.

Os maoistas afirmam que foi a repercussão da Guerra Popular no Peru, dirigida pelo pensamento gonzalo, quem trouxe o maoismo ao Brasil. “Assim é que os marxistas-leninistas-maoistas em nosso país empreenderam a tarefa pendente e atrasada de reconstituir o Partido Comunista do Brasil como verdadeiro partido comunista maoista militarizado”.

O Coletivo Frente Vermelha e a Revista Posição de Classe, da Alemanha, também se pronunciaram, saudando o Presidente Gonzalo, qualificando-o como “o maior marxista-leninista-maoista vivente sobre a Terra”.

“Hoje, graças às suas contribuições e sob sua bandeira, as forças comunistas no mundo se reunificam. Somente desfraldando, defendendo e aplicando o marxismo-leninismo-maoismo com as contribuições do Presidente Gonzalo vamos ser parte desta força poderosa e marcharemos superando os obstáculos em nosso caminho”, cravaram.

A Juventude Vermelha de Berlim, por ocasião do 25º aniversário do discurso, realizou ações de propaganda. Muros foram pichados com a consigna: O discurso do Presidente Gonzalo irradia vitorioso e poderoso ante o mundo como uma arma de combate!

O Movimento Popular Peru (Comitê de Reorganização) pronunciou-se também em defesa do Presidente Gonzalo e seu todopoderoso pensamento, reiterando que ele “encontra-se atualmente na mais alta Luminosa Trincheira de Combate da Guerra Popular”.

O MPP (CR) agradeceu às organizações e partidos maoistas, especialmente os da América Latina e Europa, pelas ações e pronunciamentos. “Expressamos a todos nosso agradecimento, em nosso nome e em nome do PCP”.

As declarações na íntegra podem ser lidas em português na internet serviraopovo.wordpress.com.