Bandejão da Uerj ocupado

Estudantes dão mostras de organização e combatividade

Reativação do bandejão pelos estudantes serve centenas de refeições semanalmente

No dia 26 de setembro os estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) realizaram a ocupação do Restaurante Universitário da instituição, localizado no campus Maracanã, cidade do Rio de Janeiro. O restaurante que estava há mais de um ano fechado pelo gerenciamento Cabral/Pezão/PMDB foi reaberto pelos alunos, que transformaram um prédio no qual se acumulava sujeira em um espaço a serviço da organização, mobilização e politização, com atividades culturais e aulas para estudantes, funcionários e para a comunidade do entorno.

Perpassada por muitas greves e mobilizações a Uerj atravessa uma profunda crise, com o sucateamento e a falta de repasses do gerenciamento estadual. Foi em meados de 2015, após a farra da Copa da Fifa e em meio aos preparativos para mais um saqueio do povo com o Massacre Olímpico, que a sua situação de precarização se aprofundou mais, com atrasos nos pagamentos de bolsas de assistência estudantil e de iniciação científica, o não pagamento dos salários de funcionários terceirizados, técnicos-administrativos e professores.

Os professores, que em assembleia no dia 04/10 deflagraram greve, estão há dois meses sem receber seus salários. Os técnicos-administrativos em greve há mais de um mês também estão com os pagamentos atrasados e, somando-se à ocupação do bandejão, ocuparam a reitoria na manhã de 10/10.

Seguindo a onda em defesa da Uerj, também no dia 10, pais, alunos, professores do Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (Cap/Uerj) mobilizaram-se no bairro do Rio Comprido, zona norte da cidade, bloqueando ruas. A pauta é em defesa da Uerj e contra o sucateamento do Colégio, que é vinculado à universidade.



Combatendo o sucateamento

A limpeza da instituição encontra-se ainda comprometida devido ao não pagamento dos terceirizados, sendo que alguns destes encontram-se de aviso prévio. Os elevadores estão em sua grande maioria em manutenção, entre outros problemas. As bibliotecas não estão funcionando e a alimentação da comunidade acadêmica, que ainda procura manter seu trabalho em meio a situação de completo abandono, não vinha sendo garantida até a ocupação do bandejão.

O reitor da universidade,Ruy Garcia, que até então mantinha a postura de não reabrir o bandejão dizendo impossível fazê-lo perante as condições que se colocavam, comprometeu-se com os alunos a viabilizar a abertura do restaurante.

A ocupação que recebeu o nome de “Ocupação Bruno Alves”, em homenagem ao estudante de história e participante ativo da ocupação falecido poucos dias após a tomada do prédio, tem sido um exemplo de combatividade e organização estudantil na luta por impedir o assassinato da educação pública. Após dois dias no prédio os alunos conseguiram, através da mobilização e doações populares, colocar o bandejão para funcionar, garantido almoço e janta para centenas de estudantes, promovendo atividades político-culturais, como debates, filmes e apresentações musicais, além das assembleias regulares a fim de discutir os novos rumos da luta.

Os estudantes que ocupam o bandejão afirmam perceber que a ausência de alimentação para se manter na universidade é uma das pautas mais urgentes entre os alunos. Em entrevista ao jornal A Nova Democracia uma estudante de pedagogia que ocupa o bandejão e que não quis se identificar, afirmou:

— A ocupação tem sido bastante vitoriosa, o Restaurante Universitário estava fechado há mais de um ano e muito pouco se falava sobre a reabertura do mesmo. Devido ao imobilismo do DCE [Diretório Central dos Estudantes], dirigido pelo PT/PCdoB, o movimento estudantil estava em uma paralisia total, e quando havia greves e ocupações estas traziam poucos resultados concretos e políticos. Com a ocupação realizada de maneira independente, os estudantes passaram a ter uma participação política maior, entendendo a necessidade de radicalização da luta. Só com a luta radical podemos retomar nossos direitos, que historicamente só vem sendo arrancados por esse velho Estado. Em uma semana de ocupação conseguimos servir almoço e janta aos estudantes, beneficiando centenas com essa mobilização.

A ocupação do bandejão vem recebendo amplo apoio de estudantes, professores e funcionários da Uerj do campus Maracanã e também de outros polos.

— Essa ocupação é necessária por conta da situação em que se encontra a nossa universidade, se não fizermos alguma coisa ninguém poderá fazer por nós, já que o governo não tem demonstrado o menor interesse em repassar o custeio da universidade. A Uerj é nossa e é nosso dever lutarmos por ela — afirma Gabriela, estudante de física.

— Nós professores apoiamos a ocupação do bandejão, o restaurante universitário é uma pauta antiga dos estudantes do campus do Maracanã e também dos estudantes da unidade FFP [Faculdade de Formação de Professores, unidade da Uerj em São Gonçalo] e da FEBF [Faculdade de Educação da Baixada Fluminense em Duque de Caxias], que ainda não possuem restaurante universitário. Essa ocupação representa um passo dos estudantes, no sentido de possuirmos todos os nossos outros direitos garantidos, além da alimentação. A ocupação do bandejão contribui para a mobilização dos outros campus da Uerj e ganha também grande visibilidade externa, para alertar a população a respeito da situação em que se encontra a universidade – firma Frederico Elias, professor de geografia da FEBF, em Caxias.

Estudantes rompem com o DCE

Em nota divulgada na página da internet da ocupação, os estudantes afirmam suas razões para romperem com o DCE no que tange a mobilização política em defesa da universidade. Eles afirmam que essa entidade que deveria representar os estudantes, tem sido um mecanismo de atraso para que a luta em defesa da Uerj avance. Em nota os estudantes afirmam que:

“Basta lembrar da última greve em que o DCE tentou implodir o comando de mobilização, colocando [no comando] dezenas de estudantes de um só curso, não jogando peso nas atividades de mobilização como panfletagens e atos. Essas organizações (PT/ PCdoB) que dirigem a entidade há anos permitiram que a universidade chegasse a esse nível de sucateamento, sem nenhuma mobilização séria”.

Além disso, os estudantes alertam que o sucateamento e precarização da Uerj é um projeto político de destruição do ensino público que está em curso no país para a sua privatização. Apontam que o plano do governo é sucatear o máximo para então afirmar que é necessário entregar a universidade nas mãos de uma “Organização Social” (OS), já que o estado tem sido “incapaz” de administrá-la. As OSs já têm tomado conta das unidades de saúde, como a Clínica da Família, no Rio de Janeiro. Esta também já vem sofrendo com a falta de repasses, atrasos de pagamentos e a precariedade continuada dos serviços prestados.