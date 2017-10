RJ: Lançamento do filme Livres

Convidamos todos os nossos leitores e leitoras do Rio de Janeiro para o lançamento do filme Livres, uma produção do jornal A Nova Democracia e Chiappini Filmes, com direção de Patrick Granja. Sintam-se convidados(as)!

LIVRES



Seis homens com um ideal: usar o cinema como instrumento de denúncia e visibilidade para as mazelas das prisões brasileiras. A vida na cadeia fez a imaginação desses ex-presos voar pra fora das grades e usar a arte como potencial ferramenta de reconstrução humana. Livres é um docudrama que fala sobre racismo, prisão, tortura e violações de direitos, mas também grita sobre liberdade, sonhos e justiça.



DIAS E LUGARES DE EXIBIÇÃO NO RIO DE JANEIRO:

- 07/10 às 16h30, no Cinemateca do MAM.

- 08/10 às 19h30, no Instituto Moreira Salles.

- 11/10 às 21h45, no Estação NET Rio 2.