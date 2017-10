Igor Mendes lançará o livro 'A pequena prisão' no Rio de Janeiro

Quinta-feira, 19 de outubro, de 18h às 21h

Salão Nobre da Faculdade de Direito da UERJ



A pequena prisão é um relato sobre os quase sete meses em que Igor Mendes esteve preso no Complexo Penitenciário de Gericinó – o maior complexo prisional da América Latina – em decorrência das manifestações de 2013 e 2014. “Aquela irrupção de ar puro” – segundo a Professora Vera Malaguti pontuou no Prefácio – “foi seguida de uma brutal perseguição penal com o aval dos governos federal, estadual e municipal, com o auxílio descarado e implacável da grande mídia”. Foi deste processo de conflitos, resistências e do encontro com a realidade dramática do submundo carcerário que nasceu esta obra.



O evento ocorrerá no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UERJ. Pretende-se abarcar, nesta atividade, a multiplicidade de temas que perpassam todo o livro, como caminhos que se entrecruzam e dialogam: a política e a literatura, as "Jornadas de Junho" e a realidade carcerária, a pequena prisão e a grande prisão.



A abertura contará com uma intervenção artística da atriz Soraya Ravenle, que interpretará trechos de A pequena prisão. A mediação será realizada pela jornalista Fafate Costa, doutora em Memória Social e professora da UFRRJ. Na sequência, ocorrerá uma discussão sobre a obra, com a participação de Igor Mendes e da professora Vera Malaguti, além de outras intervenções. Ao final, os livros estarão à venda e poderão ser assinados pelo autor.



Coordenação editorial: Peter Pál Pelbart e Ricardo Muniz Fernandes.

Preparação: Isabel Teixeira.

Revisão: Fernanda Perniciotti.

Projeto gráfico: Érico Peretta.

Imagens: Ateliê Fora de Esquadro (I.T.).