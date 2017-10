MG: Área Revolucionária Nova Cachoeirinha celebra Grande Revolução Socialista de 1917

Com informações do Comitê de Apoio ao AND do Norte de Minas

A Área Revolucionária Nova Cachoeirinha, organizada pela Liga dos Camponeses Pobres (LCP), celebrou os dois meses de retomada e resistência com a realização da primeira Escola Popular sobre o centenário da Grande Revolução Socialista de Outubro de 1917 na Rússia.

Na atividade, que ocorreu no dia 01/10, os camponeses saudaram o cinquentenário da Heroica Resistência de Cachoeirinha e a tomada da sede da fazenda Vera Cruz ocorrida há um mês e a expulsão dos pistoleiros. Os camponeses já iniciaram o prepara da terra para o plantio de alimentos. No dia da escola popular, a ocorrência de chuva após um longo período de seca animou mais ainda os camponeses.





A histórica retomada de Cachoeirinha

Cerca de 40 famílias organizadas pela LCP do Norte de Minas e Sul da Bahia ocuparam a fazenda Vera Cruz, situada no município de Verdelândia (MG), no dia 3 de agosto. O latifúndio tomado integra as terras que foram roubadas dos posseiros de Cachoeirinha na década de 1960 durante o regime militar fascista.

