Estudantes que ocupam o bandejão realizam ato na Uerj

Fotos: Ellan Lustosa / A Nova Democracia.

No fim da tarde da última terça-feira, 3 de outubro, estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) que prosseguem a combativa ocupação do bandejão realizaram um protesto que teve início no 12º andar e desceu as rampas até chegar na Avenida São Francisco Xavier, na principal entrada do campus Maracanã. Na frente do ato uma enorme faixa foi estendida com a frase Bandejão ocupado! Contra a privatização! Rebelar-se é justo!

Os estudantes não só ocuparam o bandejão, como, com muita organização, colocaram ele para funcionar com doações daqueles que apoiam o movimento. Além de exigirem a reabertura oficial do restaurante universitário, durante a manifestação eles levantaram palavras de ordem pelo pagamento dos salários atrasados, em apoio a greve dos professores e contra o sucateamento da universidade, em resumo, contra o assassinato da Uerj pela gerência Pezão/PMDB.

Eles também aproveitaram o ato para homenagear o companheiro Bruno Alves dos Santos, militante popular e estudante da Uerj falecido no último dia 29 de setembro (Ver Companheiro Bruno Alves: Presente na Luta!). Em homenagem ao jovem ativista, a ocupação foi batizada de Ocupação Bruno Alves.