SP: Estudantes ocupam prédio da PUC

Na manhã do dia 03 de outubro estudantes dos cursos de Ciências Sociais e História da PUC-SP (Pontífice Universidade Católica) paralisaram as aulas e ocuparam o Prédio Cardeal Motta, conhecido como "Prédio Velho" da PUC, em manifestação contra a ameaça de fechamento de turmas. Em manifesto os alunos reivindicam as seguintes pautas:



- Adoção de cotas raciais e abertura de mais bolsas da Fundação São Paulo (FUNDASP)

- Contra a criminalização dos estudantes

- Transparência dos gastos

- Fim do quórum mínimo para abertura de novos cursos

- Direito à dois vales refeição por dia

- Diminuição das mensalidades

- Fim do Conselho de Administração (Consad)

- Fim da terceirização dos funcionários do bandejão

- Efetivação dos professores terceirizados

Os alunos denunciam que, sob a alegação dos cursos de História e Ciências Sociais não serem "rentáveis", a reitoria da PUC-SP teria ameaçado não abrir o vestibular para o período noturno dos referidos cursos no ano de 2018. Situação que foi revertida após a mobilização estudantil e ocupação do prédio.

Após esta conquista os universitários declaram que não recuarão na defesa dos seus direitos e que, no momento, a principal pauta de luta é o fim do quórum mínimo para a formação de novas turmas.