Maoistas defendem o Presidente Gonzalo e o pensamento gonzalo

Campanha defendendo o pensamento gonzalo repercute no mundo

Organizações e partidos comunistas maoístas emitiram comunicados em saudação ao Presidente Gonzalo e vivas ao seu todopoderoso pensamento por ocasião do 25º aniversário do “discurso da jaula”, pronunciado em setembro de 1992 quando foi capturado pela reação.

O Comitê Central do Partido Comunista do Brasil (Fração Vermelha) emitiu comunicado intitulado Viva os 25 anos do discurso do Presidente Gonzalo! onde saúda a chefatura do PCP. “O discurso do Presidente Gonzalo segue repercutindo em todo o mundo e convoca os comunistas a levantar as massas oprimidas de todo o mundo em armas para combater o imperialismo e seus lacaios”, sentencia.

Os maoistas afirmam que foi a repercussão da Guerra Popular no Peru, dirigida pelo pensamento gonzalo, quem trouxe o maoísmo ao Brasil. “Assim é que os marxistas-leninistas-maoístas em nosso país empreenderam a tarefa pendente e atrasada de reconstituir o Partido Comunista do Brasil como verdadeiro partido comunista maoísta militarizado”.

O Coletivo Frente Vermelha e a Revista Posição de Classe, ambos da Alemanha, também se pronunciaram, saudando o Presidente Gonzalo, qualificando-o como “o maior marxista-leninista-maoista vivente sobre a face da Terra”.

“Hoje, vemos como através de suas contribuições e sob sua bandeira, as forças comunistas no mundo se reunificam e formam-se para cumprir seu papel. Somente o encarnar, desfraldar, defender e aplicar o marxismo-leninismo-maoismo com as contribuições do Presidente Gonzalo aqui, vamos ser parte desta força poderosa e marcharemos superando os obstáculos em nosso caminho.”, cravaram.

A Juventude Vermelha de Berlim, por ocasião do 25º aniversário do discurso, realizou ações de propaganda. Muros foram pichados com a consigna: O discurso do Presidente Gonzalo irradia vitorioso e poderoso antes do mundo como uma arma de combate!

O Movimento Popular Peru (Comitê de Reorganização) pronunciou-se também em defesa do Presidente Gonzalo e seu todopoderoso pensamento, reiterando que ele “encontra-se atualmente na mais alta Luminosa Trincheira de Combate da Guerra Popular”.

O MPP (CR) agradeceu às organizações e partidos maoistas, especialmente os da América Latina e Europa, pelas ações e pronunciamentos em defesa da chefatura do PCP e seu pensamento. “Expressamos a todos nosso agradecimento, em nosso nome e em nome do PCP”.

As declarações na íntegra podem ser lidas (em português) em serviraopovo.wordpress.com.