RJ: Crianças da Mangueira almoçam no bandejão da Uerj

Ontem, 8 de outubro, crianças ligadas a um projeto social promovido pelo ADEP (Ação Direta em Educação Popular) e moradoras do Morro da Mangueira, comunidade próxima a universidade, foram recebidas para almoçar no Restaurante Universitário da Uerj.

Em 14 dias de ocupação, os estudantes permanecem firmes em seu propósito mesmo com a deflagração da greve dos professores, estabelecida em assembleia no último dia 04/10. Diversas atividades político-culturais estão sendo realizadas a fim de chamar a população a somar na luta em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade.

Os estudantes que ocupam o bandejão convocam a toda comunidade acadêmica a contribuir também com a construção da resistência contra o assassinato da Uerj, com doações de alimentos, produtos de higiene, limpeza, toucas para utilizar nas dependências da cozinha, participação política etc.



A disciplina em manter a mobilização independente das circunstâncias, somada a combatividade, servem de exemplo para as futuras lutas que serão travadas em defesa dos direitos dos povos, que, dia após dia, o velho Estado vem retirando.

Em todo esse tempo de ocupação, os bravos estudantes independentes vêm mostrando na prática que é possível a universidade cumprir o seu papel de servir ao povo.