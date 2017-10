Técnico-administrativos ocupam a reitoria da Uerj

Foto: Quesia Pacheco.

Recebemos em nossa Redação, na manhã desta terça-feira, 10 de outubro, a informação de que os técnico-administrativos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) acabaram de ocupar a reitoria, no campus Maracanã.

- Pagamento de todos os salários e bolsas dos terceirizados, estudantes e servidores;

- Revogação da Aeda 29 (suspenção do estágio probatório durante a greve);

- Pelo financiamento e custeio da universidade;

- Contra o assédio moral e pela suspensão do lançamento de faltas;

- Contra a privatização da Uerj.

Em relato enviado, os trabalhadores da Uerj afirmam que esperam uma reunião com o reitor para saber que tipo de intervenção ele tem feito para o gerenciamento Pezão atender as demandas da universidade. O resultado dessa reunião definirá se o movimento continua ou não.

A ocupação da reitoria na manhã desta terça soma-se à ocupação do bandejão pelos estudantes, que, com organização, colocaram o Restaurante Universitário para funcionar de forma independente.