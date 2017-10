RJ: Estudantes protestam em defesa do CAP/Uerj

Fotos: Ellan Lustosa

Alunos, professores e pais de alunos do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Cap-Uerj) fizeram uma manifestação em frente à unidade que fica no Bairro do Rio Comprido, Zona Norte da cidade.



A manifestação que bloqueou ruas e avenidas do bairro teve como pauta a defesa da educação pública e contra o sucateamento do CAP.



O Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj), assim como o Hospital Universitário Pedro Ernesto e a Policlínica Piquet Carneiro são unidades ligadas à Uerj e assim como a universidade estão sendo alvos dos ataques e cortes de verbas.

No início do ano de 2017 o CAP teve por diversas vezes o adiamento do retorno de suas aulas, por conta dos ataques a educação pública dos gerenciamentos de Cabral/Pezão, comprometendo assim o ano letivo de alunos que estão próximos de prestar o vestibular. Além disso professores e demais funcionários vêm sofrendo também com atrasos em seu pagamento.