Ocupação do bandejão da Uerj prossegue de forma combativa

Redação do AND

A ocupação do bandejão da Uerj pelos estudantes prossegue de forma combativa. Diversas atividades têm sido realizadas e, com apoios e doações, eles têm conseguido colocar o Restaurante Universitário para funcionar de forma independente.

O movimento tem recebido apoios da comunidade acadêmica da própria Uerj e de outras universidades, seja em forma de notas ou apoio material. Entre os apoios recebidos, o Circo Voador fez uma doação de 250 kg de alimentos perecíveis. Entre as atividades culturais realizadas, na última segunda-feira, 9 de outubro, dois integrantes do grupo musical Casa Norte se apresentaram para os estudantes, numa demonstração de apoio deste grupo de música popular à luta da juventude, entre outras.

Já na manhã desta quarta-feira, 11/10, o Ocupa Bandejão (Ocupação Bruno Alves) participou de uma manifestação realizada pela manhã junto com professores e técnico-administrativos, que ocuparam a reitoria no dia 10. Em seguida, os estudantes prepararam o almoço e participaram de uma aula pública com os professores Francisco Sousa e Géssica Guimarães Gaio.

Eles também aprovaram um calendário de atividades, que reproduzimos na íntegra:

"CALENDÁRIO DA OCUPAÇÃO APROVADO PELA ASSEMBLEIA:

17/10 - TERÇA-FEIRA - 15h - Reunião Plenária do movimento estudantil independente e combativo em conjunto das universidades em luta (Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ, etc.).

18/10 - QUARTA-FEIRA - 14h - Panfletagem da Ocupação com chamada para o ato do dia 19/10. Concentração: Bandejão.

18/10 - QUARTA-FEIRA - 18h - Mesa da ocupação sobre Situação Política com Igor Mendes (ex-preso político e estudante de geografia) e com o Movimento Feminino Popular.

19/10 - QUINTA-FEIRA - 17h - Grande Ato em defesa das Instituições de Ensino Superior. Concentração 15h no bandejão.

26/10 - QUINTA-FEIRA - 19h - Aulão pré-vestibular 'Dom Casmurro'."