Peru: PCP aniquila dois e emite saudações internacionalistas

Dois agentes policiais Divisão Nacional de Operações Especiais da Polícia Nacional foram aniquilados por combatentes maoistas do Exército Popular de Libertação (EPL), dirigido pelo Partido Comunista do Peru (PCP). As ações ocorreram em Huanta, nos dias 8 e 09/10.

Em comunicado intitulado Saudações comunistas pelas datas e pelo mês de Outubro vermelho, o PCP reivindica a ação e denuncia a atuação do monopólio de imprensa. "São pagos e orientados pela inteligência, por isso imputam as ações armadas do PCP como remanescentes subversivos ou narcoterroristas", denunciam.

"Não podem calar nem ocultar as contundentes ações do EPL em todo o Regional Principal e em parte do VRAEM, que são parte dos planos do PCP e da Reorganização Geral do Partido.", conclui, destacando ainda que são parte das celebrações partidárias e em reconhecimento dos 100 anos da Grande Revolução Socialista de Outubro de 1917, na Rússia.

Saudações internacionalistas

O PCP ainda dedica um parágrafo em saudação “especialmente ao Movimento Popular Peru (Comitê de Reorganização)” e “ao Partido Comunista do Brasil (Fração Vermelha) por seus aportes e apoio à Guerra Popular no Peru” e “por reconhecer as contribuições do Presidente Gonzalo à Revolução Proletária Mundial e ao maoismo”.

Uma tradução do comunicado pode ser lida no site Servir ao Povo.

Soldados da reação aniquilados no VRAEM. Foto: Arquivo de La Republica (Peru)