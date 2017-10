Revolucionários boicotam eleição na Alemanha

Conforme noticiamos em AND nº 197, no dia 24 de setembro realizou-se, na Alemanha, a farsa eleitoral para conformar o novo governo imperialista. Vencedora da farsa, Merkel caminha para seu quarto mandato reacionário.



Em resposta, o proletariado e revolucionários levam adiante uma vigorosa campanha pelo boicote eleitoral, apontando a necessidade de um partido revolucionário do proletariado.



Em pronunciamento emitido no início de setembro, no site Dem Volke Dienen (“Servir ao Povo”, em português), os revolucionários denunciam e conclamam:



“Todos sabemos que desgraça está acontecendo em nossa cidade: um terço das crianças aqui crescem na pobreza, quem não é branco e não parece alemão tem que aguentar o controle policial sem nenhuma razão. [...] Aqueles que não querem que nossas condições de trabalho e de vida se agravem, não podem dar ao sistema uma aparência de legitimidade dando seu voto na ditadura da burguesia.”





Os revolucionários alemães ainda chamam a atenção à necessidade de um partido revolucionário do proletariado. “O que necessitamos é uma organização política distinta da dos governantes. O Partido Comunista, um partido de novo tipo, que defenda os interesses da nossa classe e de todo o povo. Um partido que não tenha nada em comum com um partido eleitoreiro burguês, mas uma máquina de combate da classe operária, com o objetivo de conquistar o Poder”, concluem.