RJ: Ocupação do bandejão da Uerj recebe amplo apoio

Foto: Rodrigo Duarte Baptista

Estudantes de diversos cursos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e também do país têm manifestado ativo apoio à Ocupação do bandejão.



Na Uerj são muitos os alunos de diferentes áreas que encontram-se insatisfeitos com a situação geral precarização da universidade, o adiamento por diversas vezes do início das aulas, a ausência de limpeza, as salas de biblioteca fechadas, o atraso das bolsas de permanência, entre outros.

Alunos da pedagogia em apoio ao Ocupa Bandejão Uerj

Toda essa política de sucateamento é antiga e se arrasta pelos diferentes gerenciamentos estaduais, sendo aprofundada pelo gerenciamento de Cabral/PMDB e, mais recentemente, seu continuador Pezão/PMDB. Através da Ocupação, os alunos estão transformando sua insatisfação em luta para defender a universidade contra os projetos de privatização da educação.

Estudantes da Nutrição e Pedagogia prestaram publicamente seu apoio à Ocupação elaborando cartazes e tomando parte nesta importante luta contra o assassinato da Uerj.

Alunos da Nutrição prestam apoio a ocupação

Também os estudantes de Geografia através do Centro Acadêmico Josué de Castro, declararam em nota: "O Centro Acadêmico Josué de Castro vem, por meio desta nota, fazer coro à luta desses estudantes e apoiar a ação. Entendemos que nossos objetivos são praticamente os mesmos e, para além disso, uma postura sectária que nega uma mobilização como essa não leva o movimento estudantil para a frente."

A Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia, entidade que representa os estudantes deste curso em todo país, manifestou seu apoio à Ocupação do bandejão através de nota publicada em sua página da internet: "Saudamos a combativa iniciativa dos companheiros cariocas! Convocamos todas as estudantes de pedagogia para apoiar e participar da Ocupação do Bandejão da UERJ, pois impulsionar esta luta é enfrentar a privatização do Ensino Público no Brasil!"

Antonio Negri, filósofo italiano e antigo militante antifascista apoia a ocupação do bandejão da Uerj.

A combativa mobilização que recebeu o nome de "Ocupação Bruno Alves", em homenagem ao estudante de história e participante ativo da ocupação falecido poucos dias após a tomada do prédio, chega aos seus 20 dias de existência recebendo solidariedade de alunos, professores, entidades e personalidades democráticas.

Além dos universitários, a ocupação também vem recebendo apoio de estudantes secundaristas de diferentes colégios:



— Eu acho que essa ocupação é muito importante, porque tendemos a nos acostumar com as situações conforme estas vão sendo impostas. E esse tipo de mobilização mostra que as coisas não estão bem e é uma resposta para o governo enxergar que não permaneceremos calados diante de suas medidas - afirma o estudante secundarista Luiz Felipe, do Colégio Estadual Antônio Houaiss, localizado na zona norte do Rio.

Estudantes de escolas estaduais apoiam a ocupação do bandejão

Conforme noticiamos recentemente aqui, a casa de shows "Circo Voador" fez uma doação de 250 kg em alimentos para a ocupação e convida aos seus frequentadores a apoiar esta luta.