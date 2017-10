RJ: Lançamento de 'A Pequena Prisão'

Igor mendes no lançamento de seu livro em São Paulo

Nesta quinta- feira 19/10, às 18h, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) haverá o lançamento do livro "A Pequena Prisão", do ativista e estudante de geografia Igor Mendes. A obra é um relato do período dos quase sete meses em que Igor esteve injustamente preso, por conta das manifestações contra a farra da FIFA em 2014, no Rio de Janeiro.

Além disso, haverá a interpretação dos trechos do livro pela atriz Soraya Ravenle, seguida de uma discussão sobre o livro com a participação do autor. O evento também contará com a presença da professora Vera Malaguti, professora da Faculdade de Direito da Uerj e secretária-geral do Instituto Carioca de Criminologia. Ao final do debate Igor Mendes irá autografar os livros para os presentes.

Haverá a transmissão ao vivo do lançamento do livro pela Mídia Independente Coletiva (MIC).