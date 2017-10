Redação de AND

Reproduzimos cartaz produzido pela Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo (FRDDP - Brasil) por ocasião do 50 anos do Levantamento Camponês de Naxalbari, início da Guerra Popular na Índia. Durante todo esse ano, o Partido Comunista da Índia (Maoista) celebra este importante episódio. Para ter o cartaz em alta resolução, clique aqui.