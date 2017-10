RO: Pichação saúda os 100 anos da Revolução Socialista de Outubro

Redação de AND

Pichações nos muros de Colorado D'Oeste (RO) exaltam o centenário da Grande Revolução Bolchevique. O registro fotográfico, enviado por camponeses, apoiadores do jornal A Nova Democracia, foi realizado na periferia de Colorado em passagem pela movimentada Rodovia RO 435 que dá acesso aos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Pimenteiras D'Oeste e Corumbiara. Região esta onde se desenvolve intensa luta camponesa pela terra.

O muro da frente do Parque de Exposições de Colorado que antes passava desapercebido, carrega agora as consignas da histórica luta do proletariado mundial por sua libertação: Viva os 100 anos da Grande Revolução Socialista de Outubro!

Assim como em Rondônia, democratas e revolucionários de várias outras partes do país e do mundo celebram esta importantíssima data que abriu a Era da Revolução Proletária Mundial.