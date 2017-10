AL: LCP convoca ato em defesa da luta pela terra em Maceió

A Liga dos Camponeses Pobres (LCP) do Nordeste convocou um importante ato em defesa da luta pela terra e contra a criminalização da luta camponesa, hoje dia 20/10, na Praça Sinimbu, centro de Maceió.

A mobilização dos camponeses e apoiadores da luta pela terra ocorre após uma megaoperação de intimidação movida pelas forças policiais contra as famílias que vivem e produzem na Área Revolucionária Rosalvo Augusto, localizada na Fazenda Várzea Grande, em Rio Largo.



Sob a consiga de Contra a Crise: Tomar todas as terras do latifúndio!, os camponeses de Rio Largo seguem ocupando e produzindo há quase dois meses as terras antes abandonadas pela Usina Utinga Leão. Veja aqui o corte popular realizado nessa terra.

O Jornal A Nova Democracia fez um vídeo a respeito da tomada de terra realizada pelos camponeses de Rio Largo.



Acompanhem aqui em breve mais informações sobre o ato e a luta camponesa pela terra em Rio Largo.