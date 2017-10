'A pequena prisão', de Igor Mendes, é lançado no Rio de Janeiro

O lançamento do livro lotou o Salão Nobre de Direito da Uerj. Fotos: Ellan Lustosa/AND



Na noite de 19 de outubro, Igor Mendes lançou o livro A pequena prisão, pela editora n-1, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que ficou lotado. Marcaram presença estudantes, professores, militantes de organizações populares, advogados, perseguidos políticos e seus familiares, além de personalidades democráticas e destacados defensores dos direitos do povo.

A atividade teve início com a bela performance da atriz Soraya Ravenle, que interpretou os trechos de A pequena prisão. Em seguida, foi composta uma mesa de debates com Vera Malaguti (professora e criminalista), Fafate Costa (jornalista e professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) e o autor do livro, Igor Mendes, que fizeram amplas e excelentes explanações sobre o livro, sobre o sistema penitenciário brasileiro e sobre as perseguições e prisões políticas nos dias de hoje.



Soraya Ravenle interpreta trechos de 'A pequena prisão'

— Houve um tempo em que eu me senti no tempo errado da história. Eu tinha a nítida convicção de que eu deveria ter sido jovem nos períodos de chumbo da ditadura do Brasil, porque eu nunca tive dúvidas de que lado eu estaria. Ou se eu fosse professora universitária naquele momento, não tenho nenhuma dúvida do que iria acontecer comigo. Isso sempre foi uma questão pessoal e hoje eu entendo que eu tinha mesmo que estar neste tempo atual da história, porque, que ilusão, achar que nossa democracia iria apagar certos escombros de uma história ditatorial que ainda vivemos. Que ilusão achar que o que aconteceu na ditadura de antes não aconteceria de novo com prisões e cárceres políticos. Então eu tinha que estar nesse tempo da história para conhecer Igor Mendes, para que Igor Mendes pudesse honrar a nossa vida aqui com a sua dignidade — disse Fafate Costa na abertura do evento.



— Que menino, que homem que é o Igor! Só o relato do que aconteceu com ele seria um relato pungente, mas ele é um escritor! Eu tenho dito que esse vai ser um livro de criminologia muito lido. Quem quiser conhecer as prisões brasileiras de hoje deve ler, e não é à toa que estamos fazendo o lançamento desse livro numa faculdade de direito, numa universidade pública em luta — destacou a professora Vera Malaguti, que escreveu o prefácio de A pequena prisão.



Vera Malaguti

Após as falas dos participantes da mesa, o microfone foi aberto às saudações de algumas entidades e organizações presentes, como o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos (Cebraspo) e o Movimento Estudantil Popular Revolucionário (MEPR). O Dr. Marino D’Icarahy, membro da Associação Brasileira dos Advogados do Povo (Abrapo) e advogado de alguns dos 23 perseguidos políticos da Copa da Fifa, também foi ao microfone e falou sobre os processos, prisões e perseguições de ativistas no Rio de Janeiro. A mãe de Igor, Jandira Mendes, brava ativista defensora dos direitos do povo, fez uma fala emocionante aos presentes renovando o compromisso com a luta e homenageando seu filho. Além disso, foi lida uma carta enviada pela Liga dos Camponeses Pobres (LCP), organização a qual Igor Mendes dedicou o seu livro.



Igor Mendes, escritor da obra 'A pequena prisão'

O exitoso lançamento de A pequena prisão no Rio de Janeiro, um mês após o lançamento em São Paulo, foi um importante marco da luta popular na capital fluminense. Ao fim do evento, todos os exemplares disponíveis foram vendidos e autografados por Igor.