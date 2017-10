Afeganistão: Resistência aniquila 120 militares pró-ianques

Redação de AND

Combatentes da Resistência Nacional afegã empreenderam várias ações armadas e assaltos a bases policiais e militares no sul e sudoeste do país. Ao todo, mais de 120 agentes da repressão foram aniquilados em menos de uma semana, entre os dias 17 e 19/10.

A ação mais recente ocorreu numa base militar no sul do país, onde a Resistência aniquilou 43 soldados do Exército lacaio afegão, em 19/10. A base fica localizada em Chashmo, distrito de Maiwand, na província de Caandar.

Os combatentes da Resistência Nacional utilizaram picapes militares carregadas de explosivos para atingir os alvos. Todo o campo de treinamento localizado na base foi reduzido a pó, segundo o porta-voz do Ministério da Defesa do velho Estado, Dawlat Waziri.

Outro significativo ataque ocorreu no dia 17/10.

Os combatentes assaltaram um complexo policial na cidade de Gardez, na província de Paktia, e aniquilaram mais de 60. Entre os mortos, está o chefe da polícia da província, Toryalai Abdyani.

Os combatentes se disfarçaram de policiais para infiltrar-se no complexo e contaram com três veículos repletos de explosivos, entre eles um caminhão, para abrir caminho. Em seguida, empreenderam uma incursão com 11 homens armados que travaram combate de cinco horas.

No mesmo dia, na província vizinha de Gharzni, foram aniquilados 15 agentes da repressão em ataques semelhantes. Contando todos os assaltos, foram aniquilados 120 agentes a serviço da ocupação colonial dirigida pelos ianques.

Complexo policial é totalmente destruído em Gardez, 17/10