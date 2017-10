Falece companheira Ludmila, viúva de Renato Nathan

Reproduzimos nota da Liga dos Camponeses Pobres (LCP) de Rondônia e Amazônia Ocidental lamentando o falecimento da companheira Ludmila, viúva do histórico dirigente camponês Renato Nathan. Apoiadores de AND que tiveram contato cotidiano com Ludmila informaram que seu quadro de saúde agravou-se após a perda do companheiro.

Renato foi assassinado por pistoleiros em 9 de abril de 2012. Por proposição da Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo (FRDDP), os movimentos populares e revolucionários do país proclamaram o 9 de abril como Dia dos Heróis do Povo Brasileiro.

Em breve emitiremos mais informações sobre esta brava lutadora do povo.

Companheira ludmila, presente na luta

Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia e Amazônia Ocidental

Com imenso pesar que comunicamos o falecimento da companheira Ludmila, viúva do herói do povo brasileiro Renato Nathan. Desde pequena ela esteve na luta revolucionária, em acampamentos, junto de alguns familiares, lutando pelo sagrado direito à terra para viver e trabalhar. Desde pouco antes da morte do companheiro Renato, em 9 de abril de 2012, ela morava com a filha, fruto do casamento com Renato, na área Canaã, resistindo bravamente com os demais camponeses a ameaças de despejo e ataques de todo o tipo.

Há anos, ela sofria de graves problemas de saúde, sem conseguir um tratamento de saúde adequado. Apesar do apoio que recebeu do Socorro Popular e de vários companheiros, o melhor tratamento era longe de sua residência e a família tinha dificuldade de acesso a ele.

Seu quadro agravou, após o assassinato covarde de seu companheiro, só piorando desde então. Nas últimas semanas esteve internada em Porto Velho, até o seu falecimento.

Ludmila é mais uma vítima deste velho Estado criminoso com seu falido sistema público de saúde.

Transmitimos nossos sentimentos de pesar aos familiares.

Viva a companheira Ludmila!

Viva o companheiro Renato Nathan!

Honra e Glória aos heróis do povo brasileiro!