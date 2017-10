Índia: Greve convocada por maoistas paralisa distritos

Redação de AND

Uma greve geral (bandh) convocada pelo Partido Comunista da Índia (Maoista) paralisou ao menos cinco distritos no estado de Orissa, no dia 21/10.

A greve, convocada no dia 13/10 pelo porta-voz do Comitê Zonal Especial fronteiriço de Andhra-Odisha, camarada Jagabandhu, é uma resposta às atrocidades policiais e exigindo sistema de irrigação para os camponeses da região.

A greve durou 12 horas e obteve adesão significativa nos distritos de Rayagada, Kandhamal, Kalahandi, Gajapati e Ganjam, apesar do Estado policial mobilizado para constranger e intimidar os trabalhadores e pequenos comerciantes. Todo o sistema de transporte coletivo foi paralisado nesses distritos.

Os maoistas bloquearam ainda uma rodovia federal com barricadas na ponte de Tagada, Baliguda e Tumudibandh, no distrito de Kandhamal. Bandeiras vermelhas com consignas agitadas pelos comunistas anunciavam a greve.

Há também boatos de uma ação armada realizada na fronteira de Kandhamal com Kalahandi, conforme informou o monopólio da imprensa local Indian Express.

A greve foi convocada principalmente para exigir punição ao estupro de uma jovem tribal no distrito de Koraput, onde tropas da Força Policial da Reserva Central (FPRC) realizam operações anti-maoistas. A jovem voltava para casa e foi violentada por quatro soldados da reação, denunciou o PCI (Maoista).

