RO: Ato contra ‘reforma’ da previdência

Redação de AND

Cerca de 250 trabalhadores rurais participaram de manifestação que rechaçou a contrarreforma da previdência de Temer/PMDB e a sua quadrilha, no município de Ji-Paraná (RO), no dia 18 de outubro. No ato, organizado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia (Fetagro), os trabalhadores bloquearam por horas o quilômetro 399 da BR-364.

Os camponeses do Acampamento Canaã, organizado pela Liga dos Camponeses Pobres (LCP) de Rondônia e Amazônia Ocidental, também participaram da manifestação, no qual denunciaram os ataques aos direitos dos camponeses feitos pelo projeto da “reforma” da previdência.

Os camponeses também denunciaram a concessão de um mandado de reintegração de posse contra o acampamento e a favor do pretenso proprietário das terras ocupadas, o latifundiário Ronaldo Lanes Lima. Em assembleia realizada no dia 30/09, os camponeses anunciaram que não pretendem abandonar as suas terras, moradias e produções e que resistirão a qualquer tentativa de remoção.