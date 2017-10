RJ: Debate: 'Os 100 anos da grande Revolução Russa'

No dia 20/10 ocorreu o debate sobre "Os 100 anos da Grande Revolução Russa", no auditório do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) em Itaperuna, no Rio de Janeiro. O evento contou com a participação de alunos e professores

Fausto Arruda, diretor do Jornal A Nova Democracia, ministrou a palestra a pedido dos organizadores do evento.

O evento iniciou-se com a exibição do documentário produzido pelo AND sobre a Chacina de Pau D'Arco, Terra e Sangue — Bastidores do Massacre de Pau D'Arco que foi seguido por uma discussão sobre a questão agrária no país.

No segundo bloco foi discutido o processo revolucionário na Rússia em seus dois marcos: a Revolução Democrática de Fevereiro de 1917 e a Grande Revolução Socialista de Outubro, dirigida pelo Partido Bolchevique.